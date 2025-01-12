استعدادا لعيد الغطاس.. الكنائس القبطية تخصص عظات الأحد للحديث عن معمودية المسيح

خصصت الكنائس القبطية الأرثوذكسية في مختلف الإيبارشيات، اليوم الأحد، عظاتها للحديث عن معمودية المسيح، وذلك في إطار الاستعدادات الروحية لعيد الغطاس المجيد، الذي تحتفل به الكنيسة يوم 19 يناير الجاري.

وخلال القداسات التي أقيمت صباح اليوم، تناول الكهنة موضوع معمودية المسيح في نهر الأردن على يد يوحنا المعمدان،وأوضحوا أن المعمودية هي الباب الذي يدخل منه المؤمنون إلى الحياة المسيحية، مشيرين إلى أهميتها كسر مقدس يمنح الخلاص والتجديد الروحي.

وفي كلمته خلال العظة الأسبوعية، قال أحد الكهنة:"معمودية المسيح ليست فقط حدثًا تاريخيًا، بل هي دعوة مستمرة للتوبة والتجديد الداخلي. فهي تمثل بداية جديدة وعهدًا روحيًا بين الإنسان والله".

كما تضمنت العظات دعوة للمؤمنين للاستعداد الروحي للعيد من خلال الصوم والصلاة والتأمل في معاني الخلاص والتوبة، مؤكدين أن عيد الغطاس يذكر بضرورة الالتزام بقيم المحبة والتواضع في الحياة اليومية.

الكنائس أيضًا قامت بتنظيم اجتماعات خاصة للشباب والأطفال، لشرح قصة معمودية المسيح بطريقة مبسطة، وربطها بقيم حياتهم اليومية، في إطار حرص الكنيسة على تعزيز التعليم الروحي لجميع الفئات العمرية.