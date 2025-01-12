صحة الدقهلية تعلن فوز "الجلدية والجذام" بالمركز الأول في مؤتمر "ديرما ماستر كلينك"

أعلن الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الأحد ، فوز مستشفى الجلدية والجذام بالمنصورة بالمركز الأول من بين ٦ مستشفيات تابعة لوزارة الصحة وآخري جامعية بمسابقة الحالات الإكلينيكية لمؤتمر ديرما ماستر كلينك.



وأوضح مدكور، أن مسابقة هذا العام شهدت عرض حالة نادرة جدا تم تشخيصها من عيادات مستشفي الجلدية والجذام بالمنصورة ومتابعة الحالة لحين تحويلها الي مركز الأورام وكذلك عرض حالة مماثلةتم اكتشافها في طفل منذ اسبوعين منشورة دوليا.



وتقدم وكيل الوزارة بالشكر لإدارة المستشفى والأطقم الطبية والتمريضية، معربا عن خالص تقديره للدكتورة رحمة علاء الدين على المجهود الذى بذلته بالمسابقة.



من جانبه قال الدكتور، أحمد العزب مدير المستشفى: إن فوز الجلدية والجذام بالمنصورة بالمسابقة على الرغم من أنه ليس الأول من نوعه، يعد تحفيزاً جديدا لهم لمواصلة رحلة العطاء والأداء المتميز بما يعود بالنفع على المرضى، وأن إدارة المستشفى تبذل أقصى ما بوسعها لتدريب الأطقم الطبية بها على أحدث الطرق العلمية لتطوير الخدمات الطبية المقدمة.



يذكر أن مؤتمر ديرما ماستر كلينك، يقام سنويا تحت رعاية جامعة الأزهر، وبمشاركة العديد من الجامعات المصرية، وشهدت دورة هذا العام مراجعة كل ما يخص مستجدات الحالات الجلدية وإتاحة الفرصة للأطباء للاطلاع على أحدث ما وصل إليه المجال.

