سويسرا تُبدي استعدادها لاستضافة قمة بين بوتين وترامب بشأن أوكرانيا

أعربت سويسرا عن استعدادها لاستضافة اجتماع محتمل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بشأن تسوية الصراع الأوكراني.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية نيكولا بيدو - وفقا لما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم /الأحد/ - إنه "بعد قمة بورجنستوك، أبلغنا أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة باستعداد سويسرا لدعم أي جهود دبلوماسية فيما يتعلق بالتسوية السلمية للأزمة الأوكرانية".

وأفادت السلطات السويسرية بأنها لن تأخذ زمام المبادرة فيما يتعلق بهذه القضية، وأن سويسرا مجرد واحدة من الدول المدرجة في القائمة التي تستعد لاستضافة اجتماع الرئيسين الروسي والأمريكي.

يُشار إلى أن ترامب أعلن أمس الأول أن الاستعدادات لعقد لقاء مع بوتين جارية.. وقال "إنه من الضروري وضع حد للصراع الأوكراني".

وفي وقت لاحق.. قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، إن بوتين مستعد للقاء ترامب دون أي شروط مسبقة.

يُذكر أن المنتدى الذي بادرت إليه كييف بشأن أوكرانيا عُقد في بورجنستوك بسويسرا يومي 15 و16 يونيو الماضي، ولم تتم دعوة روسيا لحضور القمة، ولم يحضر معظم مندوبي الأمم المتحدة، كما لم توقع أرمينيا والبحرين والبرازيل وكولومبيا والهند وإندونيسيا والعراق والأردن وليبيا والمكسيك ورواندا والمملكة العربية السعودية وجنوب إفريقيا وتايلاند والإمارات، على بيان القمة.

ووصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، المؤتمر بأنه "فشل تام".. قائلة إن "اللقاءات مثل هذه لا تفعل شيئا لإحلال السلام الدائم".

