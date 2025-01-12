طلب إحاطة لوزير الصحة بشأن عدم وجود أمبولات "صبغة الحقن" في دمياط

تقدمت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بطلب إحاطة لوزير الصحة بشأن عدم وجود امبولات الصبغة الخاصة بالحقن لعمل الأشعة بالصبغة بالألوان ، خاصة في المستشفيات الحكومية في دمياط.

وأشارت متى في طلبها إلى أنه من بين المستشفيات الحكومية التي تستخدم امبولات الصبغة بالحقن مستشفى الأمراض الصدرية ، والتي تكتشف الجلطات بالرئة ، بالإضافة إلى أي مستشفي عام لاستخدام الأشعة بالصبغة للتشخيص الفوري.

وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن عدم وجود امبولات الصبغة الخاصة بالحقن لعمل الأشعة بالصبغة ، يجعل أهالي المرضي تضطر لشرائها من الخارج بأسعار مبالغ فيها لحقن ذويهم داخل المستشفي لتسهيل عملية التشخيص واستكمال العلاج.

وطالبت بتحويل طلب الإحاطة للجنة الصحة بمجلس النواب لمناقشته ، بحضور مسئولي التوريدات للمستشفيات الحكومية ومعرفة خطة الحكومة لتوزيع المستلزمات الطبية علي المستشفيات الحكومية.