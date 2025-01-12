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الأحد 12 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

طلب إحاطة لوزير الصحة بشأن عدم وجود أمبولات "صبغة الحقن" في دمياط

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تقدمت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بطلب إحاطة لوزير الصحة بشأن عدم وجود امبولات الصبغة الخاصة بالحقن لعمل الأشعة بالصبغة بالألوان ، خاصة في المستشفيات الحكومية في دمياط.

وأشارت متى في طلبها إلى أنه من بين المستشفيات الحكومية التي تستخدم امبولات الصبغة بالحقن مستشفى الأمراض الصدرية ، والتي تكتشف الجلطات بالرئة ، بالإضافة إلى أي مستشفي عام لاستخدام الأشعة بالصبغة للتشخيص الفوري.

وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن عدم وجود امبولات الصبغة الخاصة بالحقن لعمل الأشعة بالصبغة ، يجعل أهالي المرضي تضطر لشرائها من الخارج بأسعار مبالغ فيها لحقن ذويهم داخل المستشفي لتسهيل عملية التشخيص واستكمال العلاج.

وطالبت بتحويل طلب الإحاطة للجنة الصحة بمجلس النواب لمناقشته ، بحضور مسئولي التوريدات للمستشفيات الحكومية ومعرفة خطة الحكومة لتوزيع المستلزمات الطبية علي المستشفيات الحكومية.

لجنة الصناعة بمجلس النواب مستشفى الأمراض الصدرية وزير الصحة