إزالة 17 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالبحيرة.. صور

وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بالعمل على مدار الساعة لمتابعة ورصد أي تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع إزالة كافة المخالفات في مهدها دون تهاون، والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمه تجاه المخالفين.

وأسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بنطاق مدن ومراكز المحافظة عن إزالة 17 حالة تعدي بإجمالى مساحة 2320 متر مربع عبارة عن حالتي تعدي بمساحة 720 م2 عبارة عن شدات وأعمدة خشبية مسلحة بقريتي المسين والوفائية بالدلنجات، حالة تعدي بمساحة 450 م2 عبارة عن سور من الطوب الأبيض والأسمنت بقرية نظارة سماديس التابعة لقرية بويط بالرحمانية، 3 حالات تعدي في المهد على مساحة 350 م2 عبارة عن مباني بالطوب الأبيض بأبو المطامير، 4 حالات تعدي بالمهد بمساحة 300 م 2 عبارة عن أسوار طولية وعرضية بالطوب الأبيض بنطاق الوحدة المحلية بالبريجات بكوم حمادة، 6 حالات تعدي بمساحة 300 م2 عبارة عن شدات خشبية وردم حفر قواعد وسملات بدمنهور، حالة تعدي بمساحة 200 م2 عبارة عن شدة خشبية بوحدة عمر مكرم بمركز ومدينة بدر.

التصالح علي مخالفات البناء

وأكدت محافظ البحيرة، على إستمرار إستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء عبر المراكز التكنولوجية المنتشرة في كافة أنحاء المحافظة، مشيرةً إلى أن هذه المراكز تسهم بشكل كبير في تقليل التكدس والتزاحم وتيسير عملية التقديم للمواطنين.



