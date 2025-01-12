جامعة حلوان تعلن نتيجة مسابقة مسرح المنوعات

أعلنت جامعة حلوان نتائج مسابقة مسرح المنوعات(مجال التمثيل المسرحي) ، والذي نظمته إدارة النشاط الفني بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.

جاء ذلك بمشاركة ١٨ كلية : (التربية، التمريض ، التربية الموسيقية ، التربية الفنية ، الفنون الجميلة، الفنون التطبيقية، الهندسة بالمطرية ، الطب، الاقتصاد المنزلى ، التكنولوجيا والتعليم، العلوم ، الحاسبات والذكاء الإصطناعي، السياحة والفنادق، والخدمة الإجتماعية ، علوم الرياضيه، الآداب، التجارة وإدارة الأعمال و Bis)، وتحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، وإشراف الدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.



وجاءت المسابقة في المجالات الآتية :

التمثيل المسرحى _ الموسيقى والكورال_المسرح الغنائى _والفنون الاستعراض .

وفاز في مسابقة التمثيل المسرحي(فرق) :

المركز الأول فريق كلية التجارة وإدارة الأعمال ، والمركز الثاني مناصفةً بين فريق كلية الآداب، وفريق كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعي، والمركز الثالث فريق كلية الهندسة بالمطرية.

وفاز في مسابقة التمثيل المسرحي(طلاب) :

المركز الأول مناصفةً بين الطالب صادق نبيل من كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعي والطالب مصطفى نعيم من كلية الحقوق ، والمركز الثاني مناصفةً بين الطالب أحمد رضا من كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعي والطالب خالد عبد العزيز كلية علوم الرياضة، والمركز الثالث مناصفةً بين الطالب محمود عمر من كلية الآداب و الطالب عمر شريف من كلية الهندسة بالمطرية.

وفاز في مسابقة التمثيل المسرحي(طالبات) :

المركز الأول الطالبة ياسمين عبد الخالق من كلية الفنون الجميلة، والمركز الثاني مناصفةً بين

الطالبة هايدى بخيت من كلية الحقوق و الطالبة ميرنا فؤاد كلية الحقوق ، والمركز الثالث الطالبة لينه أحمد من كلية التجارة.