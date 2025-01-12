بايدن يمنح البابا فرنسيس أعلى وسام مدني أمريكي

قال البيت الأبيض إنّ الرئيس الأميركي جو بايدن تحدّث مع البابا فرنسيس، السبت، وقرّر منحه وسام الحريّة الرئاسيّ بامتياز، وهو أعلى وسام مدني في البلاد.

وأضاف البيت الأبيض في بيان أن هذه هي المرة الأولى التي يمنح فيها بايدن خلال فترته الرئاسية هذا الوسام مع مرتبة "الامتياز".

وقال بايدن عبر صفحته الشخصيّة على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام: "البابا فرنسيس؛ إنّ تواضعك ونعمتك لا توصف بالكلمات، ومحبتك للجميع لا مثيل لها. بصفتك بابا الشعب، فأنت نور الإيمان والرجاء والمحبّة، الذي يُضيء منيرًا في جميع أنحاء العالم اليوم، كان من دواعي شرفي أن أمنح قداسة البابا فرنسيس وسام لحريّة الرئاسيّ بامتياز".

وكان بايدن قد ألغى الأسبوع الماضي زيارة إلى روما، حيث كان من المقرر أن يلتقي خلالها مع البابا فرنسيس. وجاء إلغاء الزيارة للإشراف على جهود السلطات الاتحادية في السيطرة على حرائق الغابات التي تجتاح ولاية كاليفورنيا ومدينة لوس أنجلوس.