انقلاب سيارة نقل بالصف ومصرع قائدها

لقي عامل مصرعه في حادث انقلاب سيارة نقل بدائرة مركز شرطة الصف جنوب محافظة الجيزة.
تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً بوقوع حادث مروري ووجود متوفي بدائرة مركز شرطة الصف، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة نقل اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة وانقلابها ووفاة قائدها، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.