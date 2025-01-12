انقلاب سيارة نقل بالصف ومصرع قائدها

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48 ساعة طوارئ.. الحرائق تجتاح القاهرة الكبرى من منشأة ناصر لحلوان وأكتوبر النيران في كل مكان.. خبراء: الفجوة في عدد مفتشى السلامة والصحة المهنية كلمة السر في الحوادث المتكررة