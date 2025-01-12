بدء التصويت في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية بكرواتيا

توجه الناخبون في كرواتيا، اليوم /الأحد/، إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي زوران ميلانوفيتش، ودراجان بريموراك.



وذكرت قناة "فرنسا 24" الإخبارية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أنه من المقرر أن تغلق مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي للبلاد، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن النتائج الرسمية لهذه الجولة في وقت لاحق من اليوم الأحد.

وقد حصل ميلانوفيتش في الجولة الأولى التي جرت في ديسمبر على الماضي على أكثر من 49 في المائة من أصوات الناخبين، بينما حصل بريموراك على أقل من 20 في المائة من الأصوات.

ومن المتوقع أن يحصل ميلانوفيتش على أكثر من 62 في المائة من أصوات الناخبين مقابل نحو 28 في المائة فقط لبريموراك، وذلك وفقا لأحدث استطلاعات الرأي.

تأتي هذه الانتخابات في وقت تعاني فيه الدولة - العضو في الاتحاد الأوروبي والتي يبلغ عدد سكانها 8ر3 مليون نسمة - من أعلى معدل تضخم في منطقة اليورو ونقص في العمالة.