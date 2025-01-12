خبير علاقات دولية: الفلسطينيون يواجهون ظروفا مأساوية وسط صمت عالمي

قال الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام، إن ما تفعله إسرائيل بالأرض المحتلة غير قانوني، ويخالف كل الاتفاقات الدولية وقرارات الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة، وهو تحدٍ سافر للشرعية الدولية، فالشعب الفلسطيني يواجه ظروفا صعبة غير مسبوقة وسط صمت دولي وازدواجية في المعايير للتعامل مع مأساة غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنه يجري رصد أعداد الشهداء والضحايا بشكل يومي، نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي وسط حالة من الازدواجية الغربية التي لم تحدث من قبل، مؤكدا أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي يستوجب المحاسبة الدولية لحماية الشعب الفلسطيني.

وتابع أن الازدواجية الدولية والغربية التي تتعلق بسياسة الإنسانية وقطع التمويل عن الأونروا شجعت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على الاعتداء على الأمم المتحدة ومنظماتها.