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الأحد 12 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

هبوط جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الأحد

البورصة
البورصة
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تراجعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية، في بداية تعاملات، اليوم الأحد ـ أولي جلسات الأسبوع.

أداء مؤشرات البورصة 

وهبط مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.77%، ليصل إلى مستوى 29,216.68 نقطة، وكذا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.77%، مسجلًا 12,852.66 نقطة.

كما هبط مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.69%، وصولًا إلى 8,246.28 نقطة، كما تراجع أيضًا الأوسع نطاقًا"EGX100" بنسبة 0.7%، ليصل إلى مستوى 11,296.64 نقطة، وكذا مؤشر EGX30capped بنسبة 0.81%، ليصل إلى مستوى 36,180.42 نقطة.

كما هبط مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 0.88%، وصولًا إلى مستوى 3,069.97 نقطة، وكذا مؤشر EGXSP بنسبة 0.9%، وصولًا إلى 6,561.26 نقطة.

البورصة مؤشرات اسهم شركات