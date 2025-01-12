بعد تصالحهم.. إخلاء سبيل هدير عبدالرازق ووالدها وخطيبها السابق

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بإخلاء سبيل البلوجر هدير عبد الرازق ووالدها وخطيبها السابق، بعد التصالح أمام النيابة في تبادل الاتهامات بينهما.

وكانت قد ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض علي هديرعبد الرازق، أثناء تواجدها داخل إحدي الشقق بمنطقة القاهرة الجديدة، بسبب احتجازها بلوجر كانت تبث معه فيديوهات.

ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة التجمع الأول، مفاده قيام البلوجر هدير عبد الرازق بإحتجاز شاب داخل شقتها بدائرة القسم.

وانتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ وأمكن ضبط طرفي الواقعة.

فيما تبادل الطرفين الاتهامات، وتحفظت الأجهزة الأمنية علي الطرفين للعرض علي النيابة العامة.