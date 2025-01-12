ads
الأحد 12 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بعد تصالحهم.. إخلاء سبيل هدير عبدالرازق ووالدها وخطيبها السابق

هديرعبد الرازق
هديرعبد الرازق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بإخلاء سبيل البلوجر هدير عبد الرازق ووالدها وخطيبها السابق، بعد التصالح أمام النيابة في تبادل الاتهامات بينهما.

وكانت قد ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض علي هديرعبد الرازق، أثناء تواجدها داخل إحدي الشقق بمنطقة القاهرة الجديدة، بسبب احتجازها بلوجر كانت تبث معه فيديوهات.

ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة التجمع الأول، مفاده قيام البلوجر هدير عبد الرازق بإحتجاز شاب داخل شقتها بدائرة القسم.

وانتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ وأمكن ضبط طرفي الواقعة.

فيما تبادل الطرفين الاتهامات، وتحفظت الأجهزة الأمنية علي الطرفين للعرض علي النيابة العامة.

البلوجر هدير عبد الرازق هدير عبد الرازق القاهرة الجديدة بلوجر قسم شرطة التجمع الاول إخلاء سبيل البلوجر هدير عبد الرازق القبض علي هديرعبد الرازق