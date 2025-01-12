حبس سائق "توك توك" بتهمة سرقة لافتات طرق في النهضة

أمرت نيابة السلام، بحبس سائق "توك توك" بمنطقة النهضة لقيامه بسرقة أثناء 4 لافتات إرشادية حديدية ومحاولته الهروب من قوة أمنية، 4 أيام احتياطياً علي ذمة التحقيقات.

خلال استجواب المتهم، اعترف بسرقته اللافتات من عدة مواقع بينها دخلة بلبيس ومدخل النادي وشارع المحروسة، مستخدمًا أداة قطع "شنيور".

وأوضح السائق أن دافعه لارتكاب تلك السرقات هو إدمانه المخدرات، مشيرًا إلى أنه لم يدرك العواقب القانونية لفعله.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.