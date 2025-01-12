النيابة تصطحب عامل قتل زوجته لتمثيل جريمته في عين شمس

اصطحبت نيابة شرق القاهرة الكلية، عامل متهم بقتل زوجته بشارع التحرير في عين شمس إلى مسرح الجريمة لتمثيلها وإجراء المعاينة التصويرية.

وكشفت مناظرة النيابة العامة، لجثة المحني عليها، انها في العقد الثالث من عمرها ، ترتدي كامل ملابسها وبها طعنات في الجسد تسببت في نزيف دموي، حاد وتوقف الدورة الدموية، والوفاه.

كان قسم شرطة عين شمس تلقي بلاغًا من الأهالي، يفيد بنشوب مشاجرة بين زوجين بدائرة القسم ومصرع الزوجة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ.

وبالفحص عثر على جثة سيدة وتبين أن زوجها وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات أسرية بينهما.

عقب تقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.