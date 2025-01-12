قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل ثلاثة أطفال شمال الخليل بالضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ثلاثة أطفال من بلدة بيت أمر شمال الخليل بالضفة الغربية.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة صافا شمال بيت أمر وداهمت عددا من منازل المواطنين الفلسطينيين وفتشتها وعبثت في محتوياتها وحطمت أثاثها، واعتقلت ثلاثة أطفال.

وفي السياق ذاته، واصلت قوات الاحتلال إغلاقها مداخل المخيمات والبلدات ومدينة الخليل بالبوابات الحديدة، وشددت من اجراءاتها العسكرية على حارات البلدة القديمة القريبة من الحرم الإبراهيمي، ونصبت حواجز عسكرية على مدخل رأس الجورة شمالا، وفرش الهوى غربا، وفتشت مركبات المواطنين ودققت في هوياتهم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، قرية كفر قليل جنوب نابلس.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت كفر قليل، فجرا، وداهمت عددا من المنازل، وفتشتها، وعبثت بمحتوياتها، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو اصابات.