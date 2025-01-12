استشهاد طفل وإصابة آخرين في جباليا البلد شمالي قطاع غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "إعلام فلسطيني"، اليوم الأحد، باستشهاد طفل وإصابة آخرين جراء استهداف الاحتلال تجمعا للمواطنين في جباليا البلد شمالي القطاع.

وفي سياق متصل، استشهد وأُصيب عدد من المواطنين، صباح اليوم، إثر قصف شنته طائرات الاحتلال الحربية على منطقة جباليا ومدينة غزة.

و نقلاً عن مصادر طبية، باستشهاد مواطنين نتيجة قصف الاحتلال لمنطقة المخابرات شمال غرب مدينة غزة.

وأشارت المصادر إلى أن عدداً من الشهداء سقطوا وأُصيب آخرون في قصف لطائرة مسيرة استهدفت تجمعاً للمواطنين في جباليا البلد شمال القطاع.

ويواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ464 على التوالي، منذ السابع من أكتوبر 2023، برا وبحرا وجوا. أسفر العدوان عن استشهاد 46,537 مواطناً وإصابة 109,571 آخرين، بينما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام، ويعجز فرق الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.