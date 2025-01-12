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الأحد 12 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إيجابية تعاطي المخدرات لسائق ميكروباص دهس سيدة في مدينة نصر

أرشيفية
أرشيفية
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تسلمت نيابة مدينة نصر تقرير معمل السموم الخاص بعينة من دماء سائق سيارة ميكروباص متهم بدهس سيدة، مما تسبب فى إصابتها التى أودت بحياتها بمدينة نصر.

وكشفت التحليل إيجابية العينات وأن المتهم يتعاطي مخدر الحشيش.
تلقى قسم شرطة ثالث مدينة نصر بلاغا بوفاة سيدة بدائرة القسم متأثرة بإصابتها إثر اصطدام سيارة "ميكروباص" بها ولاذ قائدها بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (سائق - مقيم بدائرة القسم) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وعلل هروبه خشية تعرضه للمساءلة القانونية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية  وجار العرض على النيابة العامة.
 

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