رئيس مجلس الدولة يلبي دعوة المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب

لبّى المستشار أحمد عبود - رئيس مجلس الدولة دعوة من المستشار محمد عبد النباوي – الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمملكة المغربية الشقيقة للمشاركة في الندوة العلمية الدولية التي عقدتها محكمة الاستئناف الإدارية بطنجة المغربية يوم ٩ يناير ٢٠٢٥ بمدينة طنجة المغربية تحت عنوان "الدور الإنشائي للقضاء الإداري".



شارك في هذا الحدث وفد رفيع المستوى من مجلس الدولة، حيث قدّم رئيس المجلس عظيم الشكر والامتنان على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة

وأكد على أهمية الدور الإنشائي للقضاء الإداري في ترسيخ المبادئ القانونية وتطوير منظومة العدالة.



تأتي هذه المشاركة تجسيداً للحرص على تعزيز جسورالتعاون بين المؤسسات القضائية، ودعماً للمبادراتالعلمية على المستوى الدولي التي تسهم في تعميقالفهم القانوني والإثراء المتبادل بين الأنظمة القضائيةالمختلفة.



وقدم المستشارون أعضاء مجلس الدولة خلال الندوة عرضًا لعدد من الأبحاث الرائدة والمتقدمة في مجالالقضاء الإداري الإنشائي

كما ناقشوا التجارب والممارسات القضائية الحديثة والمبادئ التي استقرت عليها المحكمة الإدارية العليا المصرية والتي تسهم في ضمان حماية الحقوق والحريات وتعزيز دولة القانون.



وتقدّم رئيس مجلس الدولة بالشكر والتقدير للمستشار عبدالعتاق فكير – الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بطنجة المغربية، مشيداً بالمستوى الرفيع للندوة وما شهدته من مداخلات علمية مثمرة من جانب قضاة محكمة الاستئناف الإدارية بطنجة والتي أثرت النقاش القانوني.



وفي ختام الندوة، أعرب الوفد المشارك عن تطلعه إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين الجهات والهيئات القضائيةبالبلدين المصرية والمغربية وتبادل الخبرات لتحقيق مزيدمن التطور والارتقاء بالممارسات القانونية والقضائية

