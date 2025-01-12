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الأحد 12 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

ترحاب كبير بالعرض المصري "ماكبث المصنع" في مهرجان المسرح العربي

ماكبث المصنع
ماكبث المصنع
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شهد العرض المسرحي “ماكبث المصنع” ترحاب كبير من جمهور الدورة الـ 15 لمهرجان المسرح العربي، بعد عرضه ضمن فعاليات المسابقة الرسمية، بحضور عدد كبير من المسرحيين من مختلف الدول العربية. 

ويقول مخرج العمل محمود الحسيني عن العرض: "من خلال العمل على  النص الأصلي لشكسبير استطعنا إيجاد نقاط مشتركة بينه وبين رؤيتنا الفردية، وحاولنا الربط بين تلك النقاط حتى ظهرت المسرحية بالشكل الذي قدمناه.

وأضاف: المسرحية مرت بأكثر من مرحلة في التطور بداية من عرضها في مسابقة الجامعات، ثم المهرجان القومي للمسرح، وبعدها المهرجان التجريبي، واخيرا مهرجان المسرح العربي، ففي كل مشاركة اضفنا عليها امر جديد، حيث نستمع بشكل جيد للمسرحيين، ونطور بما يتماشى مع رؤيتنا للظهور بأفضل شكل ممكن. 

ماكبث المصنع مهرجان المسرح العربي محمود الحسيني