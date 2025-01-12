الاحتلال الإسرائيلي يطالب الفلسطينيين بإخلاء منطقة في النصيرات بوسط غزة

أنذرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، الفلسطينيين بإخلاء منطقة في النصيرات بوسط قطاع غزة.



وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال - عبر حسابه على منصة "إكس"، ونقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - "إنه وجه إنذارا إلى سكان قطاع غزة المتواجدين في البلوك (662) بمنطقة النصيرات، بالإخلاء"، موضحا أن السكان انتقلوا فورا إلى المنطقة الإنسانية.. في حين لا يوجد مكان في القطاع إلا ويستهدفه الاحتلال.

إلى جانب ذلك، تواصل قوات الاحتلال لليوم الثمانين على التوالي تعطيل عمل فرق الدفاع المدني قسرًا في شمال القطاع؛ بسبب القصف المستمر، ما أدى إلى حرمان الآلاف المتبقين هناك من الحصول على أدنى مستويات الرعاية الإنسانية والطبية.