تجديد حبس طالب بتهمة ترويج مخدر الآيس بالسلام

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام ، تجديد حبس طالب15 يوما علي ذمة التحقيقات لحيازة وترويج مخدر الآيس في مدينة النهضة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت معلومات تفيد قيام شخص بحيازة المواد المخدرة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة

القبض علي طالب بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وبحوزتها كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار.

وبتفتيش المتهم عثر بحوزته على 2 كيلو من مخدر الايس .

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار في منطقة النهضة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

