أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات في تشاد، فوز حزب (الحركة الوطنية) الحاكم في الانتخابات التشريعية، بنحو ثلثي المقاعد، حيث حصل على ما يتراوح بين 122 و124 مقعدا من أصل 188 في الجمعية الوطنية التشادية.



وذكر راديو "فرنسا" الدولي، أن حزب الحركة الوطنية، الداعم الأول للرئيس التشادي محمد إدريس ديبي، فاز بالنتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية التي تم إجراؤها في 29 ديسمبر الماضي. كما جاء حزب (التجمع الوطني) للديمقراطيين التشاديين، وهو حزب رئيس الوزراء السابق ألبرت باهيمي باداكي، في المركز الثاني، لكنه لم يحصل إلا على ما يزيد قليلا على عشرة مقاعد، في حين لم يحصل حوالي ثلاثين حزبا سوى على مقعد واحد فقط لكل منها.

وأضاف أن من بين 184 حزبا سياسيا شاركت في الانتخابات، لم يفز سوى 38 حزبا بمقاعد.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية والإقليمية 51.56%؛ بينما بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية 50.41%.

وبحسب الهيئة الانتخابية، فإن "هذه النسب المعتدلة من المشاركة تعكس التزام الناخبين بالقضايا السياسية الراهنة".