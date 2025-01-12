فى ذكرى رحيل ليلى فوزى.. صدفة دخولها الفن وسر تغيير اسمها الفني

تحل اليوم الموافق 12 يناير ذكرى رحيل الفنانة ليلى فوزى، واحده من حسناوات السينما المصرية والعربية، وقدمت رحلة فنية حافل بالأعمال الهامة.

البداية مع الفن

لعبت الصدفة دور في دخول الفنانة ليلى فوزى إلى عالم الاضواء والشهرة، وكانت البداية مع الفن بسبب صديق والدها، والذي كان صديق لأحد المخرجين، لتأتي الصدفة بترشيحها للمخرج، ولكنها واجهت الرفض من أسرتها، ففي ذلك الوقت عمل الفتاه بالمجال الفني كان مرفوض لمعظم الأسر، وظلت تتمسك وتحارب كثيراً حتي استطاعت أن تدخل عالم الأضواء والشهرة.

سبب تغيير الاسم

لجأ والد الفنانة ليلى فوزي لتغيير إسمها على تتر الأعمال الفنية، وذلك بسبب رغبته في عدم معرفة أحد بدخول ابنته لعالم الفن، وكان حل مؤقت لرغبة الفنانة ليلى فوزي الشديدة دخول عالم الفن.

ووصفت الفنانة ليلى فوزى أثناء حوارها فى إحدى اللقاءات التلفزيونية "كان بابا مش موافق على الفن، ومش عايز العيله تعرف انى بمثل، عشان كده غير اسمى فى أول فيلمين، وبقيت ليلى رضا عشان محدش من العيلة يعرف".



اشتهرت الفنانة ليلي فوزي بأداء أدوار الشر، وكانت تظهر تمكن كبير في إبراز قدراتها التمثيلية في تلك الأدوار.

وصلت قدراتها في الأداء الفني في دورها في فيلم "ضربة شمس"، والذي قدمت من خلاله سيدة تترأس عصابة وتمارس كل أشكال الاجرام، وكان ابهار الإبداع في أنها جسدت الشخصية طوال الفيلم دون أن تنطق كلمة واحده، واعتمدت في ذلك علي نظراتها والأداء في إيصال كل المعاني.

أبرز أعمالها الفنية

قدمت النجمة الكبيرة ليلى فوزى تاريخ فنى كبير خلال رحلتها الفنية، وأبرز تلك الأعمال فيلم "يسقط الحب، البؤساء، سفير جهنم، ست الحسن، الناصر صلاح الدين، ليلى بنت الشاطئ، بورسعيد، ضربة شمس، اسكندريه ليه" ، وفى الدراما قدمت "الحرملك، زهرة والمجهول، أحلام مشروعة، هوانم جاردن سيتى، المجهول، بوابة الحلوانى".