الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تكثف استعداداتها للاحتفال بعيد الغطاس المجيد

تواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية استعداداتها للاحتفال بعيد الغطاس المجيد، أحد الأعياد السيدية الكبرى، والذي يحل يوم الأحد الموافق 19 يناير 2025 .

ويعد عيد الغطاس ذكرى معمودية المسيح في نهر الأردن على يد يوحنا المعمدان، ويحتل مكانة خاصة في التقويم الكنسي.في إطار هذه الاستعدادات، تعمل الكنائس في مختلف الإيبارشيات على تجهيز صلوات "اللقان"، وهي طقس خاص بعيد الغطاس يتم خلاله تقديس المياه للتذكير بسر المعمودية.

كما تم تكثيف الاجتماعات الروحية والعظات التي تتناول معاني المعمودية وأهمية التوبة والتجديد الروحي.

وقد دعا قداسة البابا تواضروس الثاني جميع المؤمنين إلى الاستعداد لهذه المناسبة بالصوم والصلاة والتأمل في محبة الله الفائقة التي ظهرت في تجسده وعماده ، وأكد في عظته الأسبوعية أن عيد الغطاس يحمل معاني عميقة مرتبطة بتقديس الطبيعة البشرية وإعلان الثالوث القدوس.الكنائس أيضًا تزين مذابحها وأيقوناتها برسومات وزخارف مستوحاة من مشهد معمودية المسيح، فيما تتسابق فرق الكشافة لتنسيق الاحتفالات وتنظيم الاستقبالات.

يتوقع أن تشهد قداسات عيد الغطاس حضورًا كثيفًا من الشعب القبطي، حيث ستُقام الصلوات في جميع الكنائس والأديرة بمصر والخارج، في أجواء من البهجة الروحية والالتزام بالإجراءات الاحترازية.