اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه

أعلن البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، طرح عطاءين لأذون خزانة، اليوم الأحد 12 يناير 2025، بقيمة إجمالية تبلغ 55 مليار جنيه.

ويتوزع الطرح على عطاء بقيمة 20 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، وعطاء آخر بقيمة 35 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.

وكانت وزارة المالية قد أوضحت في وقت سابق خطتها لطرح 27 عطاءً من أذون وسندات الخزانة خلال شهر يناير الجاري بقيمة إجمالية تصل إلى 612 مليار جنيه.

وتشمل الخطة 16 عطاءً من أذون الخزانة بقيمة 560 مليار جنيه، و11 عطاءً من السندات بقيمة 52 مليار جنيه، بهدف سداد استحقاقات سابقة وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

وبحسب الجدول الزمني للطرح، ستقوم الوزارة بطرح 4 عطاءات أذون بقيمة 90 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، ومثلها بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، وأخرى بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 273 يومًا. كما سيتم طرح أذون لأجل 364 يومًا بقيمة 170 مليار جنيه.

أما بالنسبة للسندات، فستشمل الخطة طرح 3 عطاءات سندات لأجل عامين بقيمة 8 مليارات جنيه، وعطاءين لأجل 3 سنوات بقيمة 5 مليارات جنيه. كما سيتم طرح 4 عطاءات سندات متغيرة العائد لأجل 3 سنوات بقيمة 36 مليار جنيه، وعطاءين لأجل 5 سنوات بقيمة 3 مليارات جنيه.

تجدر الإشارة إلى أن البنوك العاملة في السوق المصرية تُعد أكبر المستثمرين في أدوات الدين الحكومية، مثل أذون وسندات الخزانة، التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة.

ويتم تنفيذ هذه الطروحات من خلال 15 بنكًا من المتعاملين الرئيسيين في السوق الأولية. وتقوم هذه البنوك بإعادة بيع جزء من الأدوات في السوق الثانوية للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.