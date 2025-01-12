خبير مناخي: السحب الركامية الرعدية وراء حرائق لوس أنجلوس

كشف الدكتور علي قطب أستاذ المناخ، عن أسباب حريق لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، إن أسباب الحرائق في لوس أنجلوس هي سحب ركامية رعدية في طبقات الجو العليا تسقط، موضحًا أن الموقع الجغرافي للولايات المتحدة الأمريكية يحدها من الغرب المحيط الهادي ومن الشرق المحيط الأطلسي.

وأضاف أن أكثر المدن عرضة للطقس السيئ المدن المطلة على السواحل وبالتالي ساحل المحيط الهادي فيه أعاصير مستمرة، وتكون في المياه ويكون امتداده في طبقات الجو العليا وبالتالي تتكون السحب الركامية الرعدية وهذا النوع من السحب يتخللها برق ورعد وشحنات كهربائية، وتسقط على الأرض وفي مناطق الغابات.. والغابات هي القلب النابض للأكسجين فتشتعل الحرائق.