اليوم.. طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 21 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الاحد، حيث يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى و الوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومائل للدافىء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر علي اغلب الانحاء و يصل لحد الصقيع على المزروعات في ووسط سيناء .

كما يشهد اليوم الاحد ، شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية .

وامطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجة البحرى.

ونشاط رياح علي مناطق من اقصي الغرب على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الاحد على القاهرة الكبرى والوجه البحري ،21 للعظمى والصغرى 12 درجة، وعلى السواحل الشمالية 21 للعظمى والصغرى 10 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 24 للعظمى والصغرى 13 وعلى شمال الصعيد 21 للعظمي والصغرى 6 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 24 للعظمي والصغري 11 درجة .