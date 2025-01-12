الانتخابات الرئاسية في اليونان.. هل تتوافق الحكومة والمعارضة؟

قال عبدالستار بركات، مراسل القاهرة الإخبارية من اليونان، إن جميع الصحف اليونانية تتحدث عن تطورات الانتخابات الرئاسية اليونانية، مشيرا إلى أن نظام الحكم في اليونان برلماني وليس رئاسي، لذلك منصب رئيس الجمهورية فخري ويكون حكم البلاد لرئيس الوزراء.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن رئيس الوزراء يختار رئيس الجمهورية ويكون له رمزيته على المستوى السياسي والاقتصادي، مشيرا إلى أن الرئيسة الحالية تنتهي مدتها في 25 مارس المقبل والرئيس الجديد لابد أن يحوز على موافقة 200 صوت في البرلمان من أصل 300.

وتابع أن الحكومة تحتاج أصوات المعارضة للتوافق حول الشخصية المرشحة، فالرئيس المرشح لابد أن يحصل على العدد المطلوب، وإن لم يحصل على عدد الأصوات اللازم تسقط الحكومة كما حدث مع رئيس الوزراء الأسبق.