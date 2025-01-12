طارق مصطفى يشيد بلاعبي البنك الأهلي عقب الفوز على الإسماعيلي

أشاد الكابتن طارق مصطفى، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، بالمستوى الكبير الذي قدمه فريقه خلال المباراة التي انتهت بفوز البنك الأهلي على الإسماعيلي، مؤكدًا أن الأخير يمتلك مديرًا فنيًا متميزًا ولاعبين واعدين، بالإضافة إلى جمهور عاشق لفريقه، مما جعل المباراة قوية وصعبة.

وأوضح طارق مصطفى أنه حرص على توجيه لاعبيه بضرورة التركيز أمام مرمى المنافس واستغلال الفرص بشكل أفضل، إلى جانب التحرك بدون كرة في المساحات الخالية والعمل على الاستحواذ الإيجابي على الكرة، وهو ما ساهم في تحقيق الفوز.

وأكد ثقته الكبيرة في جميع اللاعبين الذين يبذلون قصارى جهدهم خلال التدريبات، مما ينعكس على أدائهم في المباريات.

كما وجه مصطفى شكره لمجلس إدارة نادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار، ومحمد عبد المنعم، المشرف العام على الكرة، على الدعم المستمر والثقة الكبيرة التي يمنحونها للجهاز الفني واللاعبين، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يعد عاملًا أساسيًا في تحقيق النتائج الإيجابية.

واختتم مصطفى تصريحاته بالتأكيد على أن الفريق لن يحصل على راحة بعد هذا الفوز، حيث سيبدأ على الفور التحضير للمواجهة المقبلة، مشددًا على أهمية الحفاظ على نفس مستوى التركيز والأداء خلال المباريات القادمة لضمان استمرار سلسلة الانتصارات.