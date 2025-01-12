"الجارديان" تبرز حجم الخسائر الضخمة التي خلفتها الحرائق في لوس أنجلوس

سلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية، الضوء على حجم الخسائر الضخمة التي خلفتها الحرائق التي اندلعت في مدينة لوس انجلوس الأمريكية ومساعي السلطات لاحتوائها من خلال الدفع بالآلاف من رجال الإطفاء للسيطرة عليها.

وأشارت الصحيفة، في مقال شارك في كتابته إدوارد هيلمور وسيسليا نويل، إلى أن مساحة الحرائق آخذة في الاتساع؛ ما دفع السلطات إلى إجلاء العديد من السكان وسط مخاوف من أن تؤدي سرعة الرياح إلى اتساع نطاق الحرائق.

ولفت المقال إلى أن رجال الإطفاء قاموا بحفر خندق كبير حول مناطق الحرائق في محاولة للسيطرة على النيران والتي تعد واحدة من أسوأ الحرائق المدمرة في تاريخ المدينة، موضحا أن رجال الإطفاء قاموا بسكب كميات ضخمة من المياه والمواد المضادة للحريق عبر الطائرات في محاولة للحد من انتشار النيران.

وأشار المقال إلى أنه بالتزامن مع تلك الجهود لاحتواء النيران تقوم الفرق الطبية في المدينة بعملية التعرف على الضحايا حيث بلغ عدد القتلى جراء الحريق حتى الآن 16 قتيلا على الأقل، مضيفا أن أقارب الضحايا بدأوا في التوافد إلى منطقة الحريق للتعرف على ذويهم.

وأشار المقال في هذا السياق إلى تصريحات عمدة المدينة روبرت لونا التي يقول فيها إنه من المرجح ارتفاع أعداد الضحايا وإن السلطات بدأت في الاستعانة بالكلاب البوليسية في المناطق التي دمرتها الحرائق من أجل البحث عن المزيد من الضحايا، موضحا أن هناك 13 شخصا في عداد المفقودين.

ولفت المقال إلى أن الحرائق تسببت في تدمير مناطق تصل مساحتها ما يقرب من ثلاثة أضعاف مساحة مدينة مانهاتن كما أنها تسببت في إجلاء حوالي 200 ألف شخص وتدمير حوالي 12 ألف منزل بما فيها أحياء تم تدميرها بالكامل.

وأضاف المقال أن حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم أصدر تعليماته أمس أول الجمعة بإجراء تحقيق بشأن مدى توافر مياه الإطفاء في لوس أنجلوس بعد ورود تقارير تفيد بتعطل أحد خزانات المياه عندما اندلعت الحرائق في المدينة.

وأشار المقال إلى شكوى مديرة إدارة الإطفاء في لوس انجلوس كريستين كرولي من أن عدم توافر المياه الكافية وتقليص الميزانية عرقلا جهود رجال الإطفاء للقيام بواجبهم على الوجه الأكمل.

ولفت المقال إلى أن تلك الظروف التي تمر بها الولايات المتحدة دفعت العديد من الدول مثل كندا والمكسيك للإعلان عن عزمها تقديم المساعدات اللازمة من خلال إرسال رجال إطفاء لدعم الجانب الأمريكي في احتواء الحرائق.

وأشار المقال إلى بيان صادر عن إدارة الصحة العامة في لوس أنجلوس يعلن فيه حالة الطوارئ الصحية في المدينة بسبب الآثار السلبية الناجمة عن الحرائق حيث إن الدخان الناتج عن الحريق تسبب في تلويث الهواء؛ ما يشكل خطورة على الصحة العامة.

كما أشار المقال إلى أن الإدارة أصدرت تحذيرات للمواطنين الذين يجب عليهم الخروج من منازلهم بضرورة ارتداء أقنعة الوجه لتفادي الآثار السلبية الناتجة عن دخان الحريق.

