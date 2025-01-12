بدء التصويت في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية في جزر القمر

توجه نحو 339 ألف مواطن في جزر القمر إلى صناديق الاقتراع / اليوم الأحد / للإدلاء بأصواتهم في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية لاختيار أعضاء الجمعية الوطنية الجديدة التي زاد عدد مقاعدها إلى 33 مقعدا بموجب قانون اقر في فبراير الماضي.

أورد ذلك "راديو فرنسا الدولي"، مشيرا إلى أنه من المقرر إجراء جولة ثانية من الانتخابات في 16 فبراير المقبل، بالتزامن مع الانتخابات المحلية.

