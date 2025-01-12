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الأحد 12 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بدء التصويت في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية في جزر القمر

جزر القمر
جزر القمر
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 توجه نحو 339 ألف مواطن في جزر القمر إلى صناديق الاقتراع / اليوم الأحد / للإدلاء بأصواتهم في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية لاختيار أعضاء الجمعية الوطنية الجديدة التي زاد عدد مقاعدها إلى 33 مقعدا بموجب قانون اقر في فبراير الماضي.
أورد ذلك "راديو فرنسا الدولي"، مشيرا إلى أنه من المقرر إجراء جولة ثانية من الانتخابات في 16 فبراير المقبل، بالتزامن مع الانتخابات المحلية.
 

جزر القمر الانتخابات التشريعية في جزر القمر