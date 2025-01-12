القنصلية الصينية في لوس أنجلوس: لم ترد أنباء عن وقوع إصابات بين مواطنينا جراء الحرائق

أعلنت القنصلية الصينية في مدينة "لوس أنجلوس" الأمريكية أنه لم ترد أي أنباء عن وقوع إصابات بين المواطنين الصينيين في حرائق الغابات التي اجتاحت المدينة مؤخرا.

ذكرت النبأ شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الأحد دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.

تأتي هذه التطورات عقب وقت قصير من إعلان السلطات الأمريكية ارتفاع حصيلة القتلى جراء حرائق الغابات التي اجتاحت مدينة "لوس أنجلوس" مؤخرا إلى 16 شخصا.

وقد أججت الرياح القوية الحرائق التي اجتاحت آلاف الهكتارات من الأراضي وأجبرت عشرات الآلاف من الأشخاص على النزوح من منازلهم، فيما حذر خبراء الأرصاد من أن الرياح يمكن أن تعصف بالمنطقة لعدة أيام وتتسبب في سقوط الأشجار واندلاع النيران في المناطق التي لم تشهد أمطارا غزيرة منذ أشهر.