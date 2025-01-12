ads
الأحد 12 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

القنصلية الصينية في لوس أنجلوس: لم ترد أنباء عن وقوع إصابات بين مواطنينا جراء الحرائق

لوس أنجلوس
لوس أنجلوس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت القنصلية الصينية في مدينة "لوس أنجلوس" الأمريكية أنه لم ترد أي أنباء عن وقوع إصابات بين المواطنين الصينيين في حرائق الغابات التي اجتاحت المدينة مؤخرا.
ذكرت النبأ شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الأحد دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.
تأتي هذه التطورات عقب وقت قصير من إعلان السلطات الأمريكية ارتفاع حصيلة القتلى جراء حرائق الغابات التي اجتاحت مدينة "لوس أنجلوس" مؤخرا إلى 16 شخصا.
وقد أججت الرياح القوية الحرائق التي اجتاحت آلاف الهكتارات من الأراضي وأجبرت عشرات الآلاف من الأشخاص على النزوح من منازلهم، فيما حذر خبراء الأرصاد من أن الرياح يمكن أن تعصف بالمنطقة لعدة أيام وتتسبب في سقوط الأشجار واندلاع النيران في المناطق التي لم تشهد أمطارا غزيرة منذ أشهر.

القنصلية الصينية لوس أنجلوس حرائق الغابات