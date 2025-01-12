الكنائس القبطية الأرثوذكسية تقيم القداسات الإلهية استعدادا لعيد الغطاس المجيد

أقامت الكنائس القبطية الأرثوذكسية صباح اليوم الأحد، القداسات الإلهية التقليدية، حيث اجتمع الأقباط في مختلف الإيبارشيات للصلاة وسماع العظات الروحية التي تتناول معاني البرامون وعيد الغطاس المجيد.

تميزت القداسات اليوم بقراءة مزامير البرامون، وهي صلوات خاصة تقال في الفترة التي تسبق عيد الغطاس، أحد الأعياد السيدية الكبرى. وركزت العظات على شرح معاني معمودية المسيح في نهر الأردن على يد يوحنا المعمدان، وأهمية هذا الحدث في العقيدة المسيحية باعتباره إعلانًا للثالوث القدوس.

وفي كلماته خلال قداس الأحد في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، أكد قداسة البابا تواضروس الثاني أهمية الاستعداد الروحي لعيد الغطاس بالصلاة والصوم والتأمل في محبة الله وتجسده لخلاص البشرية.

تأتي هذه الصلوات ضمن تقليد كنسي عريق، حيث يعتبر البرامون فترة صوم وعبادة تسبق الأعياد السيدية الكبرى. وتعمل الكنائس على تعزيز الوعي الروحي لدى الشعب من خلال العظات والتعليم.

وتستمر الكنائس في استعداداتها لعيد الغطاس المجيد، المقرر الاحتفال به في 19 يناير، بإقامة صلوات اللقان وقداسات العيد في جميع الكنائس الأرثوذكسية حول العالم.