كوريا الجنوبية تؤكد أسر القوات الأوكرانية بمنطقة "كورسك" لجنديين كوريين شماليين

أكدت وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، قيام القوات الأوكرانية في منطقة "كورسك" الروسية بأسر جنديين كوريين شماليين مصابين.

وذكرت الوكالة - حسب ما نقلته هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس) - أنها "على علم بالوضع في ساحة المعركة بما في ذلك أسر جنود كوريين شماليين، وذلك من خلال التعاون مع جهاز الأمن الأوكراني".

وأضافت الوكالة أنها ستواصل تبادل المعلومات ذات الصلة من خلال التعاون الوثيق مع سلطات الاستخبارات الأوكرانية فيما يتعلق بأسرى الحرب الكوريين الشماليين.

ووفقا لتقارير إعلامية، قال أحد الجنديين - في أثناء استجوابه - إنه وصل إلى روسيا في نوفمبر الماضي وتلقى تدريبا عسكريا من القوات الروسية لمدة أسبوع، قبل أن ينتقل إلى ساحة المعركة، مضيفا أنه كان يعتقد أنه ذاهب للتدريب وليس للحرب ضد أوكرانيا.