غياب الرئيس الكوري الجنوبي عن جلسة محاكمته بسبب مخاوف أمنية

أعلن محامي الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، اليوم الأحد، أن موكله لن يحضر أول جلسة استماع رسمية في محاكمة عزله بسبب مخاوف على سلامته.

وأشار يون كاب كيون محامي الدفاع عن الرئيس الكوري الجنوبي إلى أنه من المقرر عقد أول جلسة استماع في محاكمة عزل يون يوم الثلاثاء المقبل في مقر المحكمة الدستورية، بينما يسعى المحققون إلى احتجاز الرئيس المعزول لاستجوابه في قضية منفصلة تتعلق بفرض الأحكام العرفية لفترة قصيرة، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وقال المحامي يون "نظرا لأن المحاولات جارية لتنفيذ مذكرة اعتقال غير قانونية، فهناك مخاوف بشأن السلامة الشخصية، ولكي يتمكن الرئيس من حضور جلسات المحاكمة ينبغي حل قضية السلامة الشخصية والأمن".

وكانت المحكمة الدستورية الكورية الجنوبية قد أعلنت في وقت سابق أنها ستبدأ المرافعات الشفوية للمحاكمة يوم الثلاثاء، مع تحديد إجمالي خمس جلسات استماع حتى الرابع من فبراير.

وقال محامو يون في وقت سابق إن الرئيس سيحضر محاكمة عزله "في وقت مناسب" لتقديم قضيته.

وكان البرلمان الكوري قد عزل يون سوك يول لمحاولته فرض الأحكام العرفية في بداية ديسمبر الماضي.