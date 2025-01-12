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الأحد 12 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

البحرية الأوكرانية: روسيا تحتفظ بحاملة صواريخ كاليبر بإجمالي وابل يصل إلى 4 صواريخ في البحر الأسود

حاملة صواريخ كاليبر
حاملة صواريخ كاليبر كروز
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 أعلنت القوات البحرية الأوكرانية، اليوم الأحد، في بيان لها أن روسيا احتفظت حتى صباح اليوم بحاملة صواريخ كاليبر كروز واحدة في البحر الأسود بإجمالي وابل يصل إلى أربعة صواريخ.
وقال البيان -الذي نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية- إنه في الوقت ذاته لا توجد سفن روسية معادية في بحر آزوف.
وأضاف البيان أن هناك سبع سفن روسية في البحر المتوسط، اثنتان منها حاملتا صواريخ كاليبر بإجمالي وابل يصل إلى 22 صاروخا.

البحرية الأوكرانية روسيا حاملة صواريخ كاليبر كروز البحر الأسود