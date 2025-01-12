مسئول أمريكي: نستعين بالطائرات والمروحيات لاحتواء الحرائق في لوس أنجلوس

أكد مسؤول في إدارة الإطفاء الأمريكية، أن جهود الطائرات والمروحيات لمكافحة حرائق الغابات قد تم تكثيفها بشكل كبير لوقف انتشار النيران.

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية عن المسؤول - لم تسمه - قوله: "إن الفرق نجحت في احتواء حوالي 11% من الحرائق، إلا أن الغابات تعرضت لخسائر فادحة، حيث امتدت النيران لتلتهم أكثر من 22 ألف فدان من الأراضي".

وكانت السلطات المحلية في ولاية كاليفورنيا، قد أعلنت عن ارتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات في منطقة لوس أنجلوس إلى 16 شخصا، وإن 13 شخصًا آخر لا يزالون في عداد المفقودين.