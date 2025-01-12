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الأحد 12 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مسئول أمريكي: نستعين بالطائرات والمروحيات لاحتواء الحرائق في لوس أنجلوس

مكافحة حرائق الغابات
مكافحة حرائق الغابات
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 أكد مسؤول في إدارة الإطفاء الأمريكية، أن جهود الطائرات والمروحيات لمكافحة حرائق الغابات قد تم تكثيفها بشكل كبير لوقف انتشار النيران. 
ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية عن المسؤول - لم تسمه - قوله: "إن الفرق نجحت في احتواء حوالي 11% من الحرائق، إلا أن الغابات تعرضت لخسائر فادحة، حيث امتدت النيران لتلتهم أكثر من 22 ألف فدان من الأراضي".
وكانت السلطات المحلية في ولاية كاليفورنيا، قد أعلنت عن ارتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات في منطقة لوس أنجلوس إلى 16 شخصا، وإن 13 شخصًا آخر لا يزالون في عداد المفقودين.

حرائق الغابات كاليفورنيا لوس أنجلوس