الصين تطلق قطار مترو موفرا للطاقة مصنوعا من ألياف الكربون

بدأ قطار مترو مصنوع من ألياف الكربون، أطلق عليه اسم "سيتروفو 1.0"، خدمة الركاب في مدينة "تشينغداو" الساحلية بمقاطعة "شاندونغ" شرقي الصين.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، اليوم /الأحد/، أن قطار المترو هذا يتميز بجسم وإطار مركب من ألياف الكربون، مما يقلل وزن جسم وإطار العربة بنسبة 25 في المائة و50 في المائة على التوالي، مما يجعل إجمالي وزن المركبة أخف بنسبة 11 في المائة مقارنة بالقطارات التقليدية.

وقال ليو جين تشو، كبير المصممين للقطار بشركة "سي آر آر سي" (تشينغداو سيفانغ المحدودة)، إن استهلاك الطاقة لكل قطار يمكن خفضه بنسبة 7 في المائة أثناء التشغيل، ما يؤدي إلى انخفاض سنوي بنحو 130 طنا في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهو تقريبا يساوي زراعة 101 مو (حوالي 6.7 هكتار) من الأشجار.

جدير بالذكر أن استخدام مواد ألياف الكربون يعزز أيضا جسم المركبة، ويقوي مقاومتها للصدمات ويزيد من متانة هيكلها.

كما أن الجزء الداخلي من كابينة هذا القطار غني بعناصر ألياف الكربون، التي تتراوح من المقاعد الأنيقة المصنوعة من ألياف الكربون السوداء ومساند الذراعين إلى لوحة تحكم السائق، وكلها عوامل تسهم في خلق شعور مستقبلي عالي التقنية، وبفضل استخدام مُركبات ألياف الكربون، تتمتع المركبة أيضا بدرجة معززة من تخفيف الاهتزاز وعزل الصوت، مما يضمن رحلة أكثر سلاسة وتجربة أكثر راحة للركاب.

وبالإضافة إلى ذلك، تم تطوير منصة صيانة ذكية رقمية مزدوجة لقطار ألياف الكربون تحمل اسم "سمارت كير"، حيث تتيح هذه المنصة الكشف الذكي عن الأعطال ومراقبة التشغيل في الوقت الفعلي وتحسين الصيانة وبالتالي تقليل تكاليف الإصلاح الإجمالية.

