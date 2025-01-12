اكتشاف جديد.. شرب الحليب يوميا يحميك من الإصابة بسرطان الأمعاء بنسبة 20%

كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة أكسفورد ونشرتها مجلة Nature Communications أن شرب كوب كبير من الحليب يوميًا يمكن أن يقلل خطر الإصابة بسرطان الأمعاء بنسبة تصل إلى 20%.

فوائد الكالسيوم في الوقاية

أظهرت النتائج أن استهلاك 300 ملغ من الكالسيوم يوميًا، ما يعادل نصف لتر من الحليب، يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الأمعاء بنسبة 17%.

وأكدت الدراسة أن مصادر الكالسيوم غير المشتقة من الألبان، مثل حليب الصويا المدعم، توفر فوائد مشابهة.

وقالت الدكتورة كيرين بابيير، أخصائية التغذية بجامعة أكسفورد: “الدراسة تقدم أدلة قوية على أن الكالسيوم، سواء من منتجات الألبان أو مصادر أخرى، يلعب دورًا رئيسيًا في الوقاية من سرطان القولون والمستقيم”.

سرطان الأمعاء: أرقام وتوقعات مقلقة

يصنف سرطان الأمعاء كثالث أكثر أنواع السرطان شيوعًا عالميًا، مع تسجيل حوالي مليوني إصابة سنويًا ومليون حالة وفاة. ومن المتوقع أن يرتفع عدد الحالات إلى 3.2 مليون بحلول عام 2040، مع زيادة الوفيات إلى 1.6 مليون، خاصة في الدول الغنية.

ورغم هذه الإحصاءات، تشير الدراسة إلى أن أكثر من نصف حالات الإصابة يمكن الوقاية منها عبر تغييرات في النظام الغذائي ونمط الحياة.

عوامل الخطر وتأثير النظام الغذائي

أكدت الدراسة، أن الكالسيوم يلعب دورًا وقائيًا، بينما يزيد استهلاك الكحول واللحوم الحمراء أو المصنعة من خطر الإصابة.

20 غ من الكحول يوميًا (ما يعادل كوبًا كبيرًا من النبيذ): يزيد خطر الإصابة بنسبة 15%.

30 غ من اللحوم الحمراء أو المصنعة يوميًا: ترفع الخطر بنسبة 8%.

نصائح للوقاية

صوفيا لويس، من منظمة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، علقت قائلة: "سرطان الأمعاء من أكثر أنواع السرطان شيوعًا، ومن المهم الوقاية منه عبر نظام غذائي متوازن، تقليل استهلاك الكحول واللحوم الحمراء، وزيادة تناول الفواكه، الخضروات، والحبوب الكاملة".

البحث مستمر

يأمل الباحثون في إجراء مزيد من الدراسات حول تأثير الكالسيوم والعناصر الغذائية الأخرى في الوقاية من سرطان الأمعاء.

وفي الوقت الحالي، توصي الدراسة بإضافة كوب من الحليب يوميًا إلى النظام الغذائي كخطوة بسيطة وفعالة لتقليل خطر الإصابة بهذا المرض.