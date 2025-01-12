نزوح آلاف الأشخاص من منازلهم في ولاية "جوهور" الماليزية جراء الفيضانات العارمة

أعلنت السلطات في ماليزيا، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الأشخاص المتضررين من الفيضانات العارمة في ولاية "جوهور" إلى أكثر من 3 آلاف شخص.

ونقلت قناة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث قولها إن الأشخاص المتضررين والبالغ عددهم 3295 شخصا هم من مناطق "كوتا تينجي" و"كولاي" و"جوهر بهرو" و"كلوانج" و"بونتيان"، مشيرة إلى أنه تم نقلهم إلى 34 مركز إيواء مؤقت.

بدورها، توقعت هيئة الأرصاد الجوية الماليزية استمرار هطول الأمطار الغزيرة على مناطق متفرقة من البلاد مع احتمال حدوث فيضانات في مناطق أخرى، بما في ذلك "باتو باهات" و"ميرسينج".

يشار إلى أن الساحل الشرقي لماليزيا عادة ما يشهد فيضانات خلال موسم الرياح السنوي والذي يمتد من أكتوبر حتى مارس، مما يجبر آلاف الأشخاص على النزوح من منازلهم كل عام.