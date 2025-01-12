أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 808 آلاف و250 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم /الأحد/، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 808 آلاف و250 جنديا، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، وفقا لوكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية اليوم، أن الجيش الروسي خسر خلال الساعات الـ24 الماضية، 1750 جنديا ما بين قتيل وجريح.

وبحسب هيئة الأركان الأوكرانية، فقدت روسيا أيضا منذ بدء العملية العسكرية، "9 آلاف و756 دبابة و20 ألفا و289 مركبة مدرعة و21 ألفا و839 من النظم المدفعية و1260 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و1042 من أنظمة الدفاع الجوي، 318 من صواريخ كروز و369 طائرة مقاتلة و331 مروحية و28 سفينة حربية، فضلًا عن 3 آلاف و694 من المعدات الخاصة وغواصة و33 ألفا و598 من المركبات وخزانات الوقود و22 ألفا و21 طائرة بدون طيار".

