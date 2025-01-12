وكيل التعليم ببني سويف تتفقد مقرات مراكز توزيع أسئلة سنوات النقل

قامت الدكتورة أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، صباح اليوم الأحد، بزيارة مفاجئة لمراكز توزيع الأسئلة بإدارتي غرب بني سويف وناصر.



واستهلت وكيل الوزارة جولتها بتفقد مقر توزيع الأسئلة بإدارة غرب بني سويف بحضور الأستاذ أحمد عزت مدير الإدارة ومسؤولي مركز توزيع الأسئلة بمختلف المراحل .

يأتي ذلك في إطار حرص الدكتورة أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف على متابعة سير أعمال امتحانات نصف العام لسنوات النقل بمختلف المراحل والتي انطلقت أمس السبت.



ثم توجهت لتفقد مركز توزيع الأسئلة بإدارة ناصر التعليمية وذلك للاطمئنان على اتخاذ كافة الإجراءات والآليات المتعلقة بتوزيع الأسئلة.



واطمأنت وكيل على إجراءات على إجراءات تسليم الأسئلة وخروج خطوط السير من مركز توزيع الأسئلة إلى جميع اللجان في الوقت المحدد لها وكذلك اطمأنت على إجراءات تأمين المركز .



وخلال الجولة تحاورت وكيل الوزارة مع رؤساء اللجان أثناء استلام الأسئلة مؤكدة على تضافر الجهود من أجل خروج الامتحانات بالشكل المطلوب

مشددة على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات اللازمة لتأمين حجرات الأسئلة والكنترول.



كما شددت وكيل الوزارة على عدم السماح للطلاب والملاحظين باصطحاب التليفون المحمول ، والتصدي بحزم لمحاولات الغش والالتزام بالقواعد والقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات . موجهة لهم الشكر والتقدير على ما يبذلونه من جهد في سبيل خروج الامتحانات بالشكل الأمثل.