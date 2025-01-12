أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة حيث تم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1208 شاحنة و 40 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 610 شاحنة و 40 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع، 598 شاحنة و 10 سيارة.
حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة امل بينما تغادر السفينتين دليلة وسينا ، فيما استقبل الميناء بالامس ثلاث سفن وهي دليلة ، الحرية وسينا وغادرت السفينتين امل و Alcudia Express ، كما تم تداول 3900 طن بضائع و 510 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر ) للسفن الأربع وهي عمان ، بريدج ، آور وآيلة.
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2210 راكب بموانيها.
محافظات
تداول 14 ألف طن و 1208 شاحنات بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة حيث تم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1208 شاحنة و 40 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 610 شاحنة و 40 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع، 598 شاحنة و 10 سيارة.
أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة حيث تم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1208 شاحنة و 40 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 610 شاحنة و 40 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع، 598 شاحنة و 10 سيارة.