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الأحد 12 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 14 ألف طن و 1208 شاحنات بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أرشيفية
أرشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة حيث  تم تداول 14000  طن بضائع عامة ومتنوعة، 1208 شاحنة و 40 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 610 شاحنة و 40 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع، 598 شاحنة و 10 سيارة. 
حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم  لاستقبال العبارة امل  بينما تغادر السفينتين دليلة وسينا ، فيما استقبل الميناء بالامس ثلاث سفن وهي دليلة ، الحرية وسينا وغادرت  السفينتين امل  و Alcudia Express  ، كما تم تداول 3900 طن بضائع و 510 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر ) للسفن الأربع وهي عمان ، بريدج ، آور وآيلة. 
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2210 راكب بموانيها.
 

البحر الاحمر المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر الواردات بضائع عامة ومتنوعة - 1030 وحدة سكنية حركة موانئ البحر الأحمر