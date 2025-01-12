تداول 14 ألف طن و 1208 شاحنات بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة حيث تم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1208 شاحنة و 40 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 610 شاحنة و 40 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع، 598 شاحنة و 10 سيارة.

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة امل بينما تغادر السفينتين دليلة وسينا ، فيما استقبل الميناء بالامس ثلاث سفن وهي دليلة ، الحرية وسينا وغادرت السفينتين امل و Alcudia Express ، كما تم تداول 3900 طن بضائع و 510 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر ) للسفن الأربع وهي عمان ، بريدج ، آور وآيلة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2210 راكب بموانيها.

