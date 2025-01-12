جلسة أخيرة في الأهلي لحسم ملف تجديد عقود أكرم وربيعة ياسر إبراهيم

يحسم مسئولو النادي الأهلي في الأيام المقبلة ملف تجديد عقود لاعبي الفريق، على رأسهم الثلاثي أكرم توفيق ورامي ربيعة وياسر إبراهيم، بعدما تعثرت المفاوضات في الفترة الأخيرة، في ظل رغبة إدارة النادي في الحفاظ على القوام الأساسي للفريق.

وشهدت الفترة الماضية حالة من الشد والجذب بين الثلاثي وإدارة النادي الأهلي، خاصةً فيما يتعلق بالأمور المادية في ظل رغبة اللاعبين لرفع قيمة عقودهم خلال الفترة المقبلة بعدما تلقى الثلاثي عدد من العروض مؤخرًا.

ويعتبر تجديد عقد أكرم توفيق أزمة كبيرة في النادي الأهلي في ظل تمسك اللاعب بالحصول على راتب الفئة الأولى، بالإضافة لبعض البنود الخاصة بعدما تلقى عرضا مغريًا من احد الأندية القطرية، وتم التوصل إلى اتفاق ولكن اللاعب ينتظر رد الأهلي النهائي فيما يتعلق بشروطة للتجديد.

ومن المنتظر أن تحسم الجلسة المقبلة موقف الأهلي النهائي فيما يتعلق بتجديد عقود الثلاثي، خاصةً أن الفترة المقبلة تحتاج مزيدًا من التركيز في ظل الارتباطات القوية في البطولات.

في سياق مختلف، وصلت مفاوضات النادي الأهلي مع اللاعب الروماني يانيس ستويكا، جناح فريق هيرمانشتات الروماني، مرحلة متقدمة من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعدما أبدى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، قناعة كبيرة بإمكانيات ومستوى اللاعب بعد ترشيحه من إدارة التعاقدات بالنادي.

ويعتبر ستويكا أحد اللاعبين الذين نالوا إعجاب «كولر» من ضمن المرشحين والذين تم عرضهم على المدير الفني السويسري في الفترة الأخيرة، خاصةً أنه أحد المواهب الصاعدة كما أنه يبلغ من العمر 22 عامًا ولعب لجميع منتخبات رومانيا في السنوات الماضية.