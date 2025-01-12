أسعار الذهب اليوم الأحد 12 يناير 2025

ارتفعت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الأحد، 12 يناير 2025، وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

وفيما يلي بيان أسعار الذهب في الصاغة بمصر، وبدون مصنعية، خلال التعاملات الصباحية، وجاءت على النحو التالي:

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4320 جنيها للشراء، 4343 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 22 نحو 3960 جنيها للشراء، 3981 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3780 جنيه للشراء، 3800 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3240 جنيها للشراء، 3257 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 2520 جنيها للشراء، 2533 جنيها للبيع.

سجل سعر الجنيه الذهب: 30240 جنيه للشراء، 30400 جنيها للبيع.

سجل سعر الأونصة: 134367 جنيها للشراء، 135078 جنيها للبيع.