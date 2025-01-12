أسعار الدولار اليوم الأحد 12 يناير 2025

شهدت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري تباينًا ملحوظًا في بداية تعاملات اليوم الأحد 12 يناير 2025، على مستوى البنوك العاملة في السوق المصرية.

أسعار الدولار في البنوك:

البنك المركزي المصري:

سجل سعر الدولار 50.50 جنيه للشراء و50.64 جنيه للبيع.

بنوك مصر، الأهلي المصري، البركة، المصرف المتحد، الإسكندرية، أبوظبي الأول:

بلغ سعر الدولار 50.51 جنيه للشراء و50.61 جنيه للبيع.

بنوك التجاري الدولي (CIB)، الإسكان والتعمير، فيصل الإسلامي، كريدي أجريكول:

سجل الدولار سعر 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس:

سجل 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع.

بنك أبوظبي الإسلامي:

بلغ سعر الدولار 50.57 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع.

بنك أبوظبي التجاري:

سجل 50.57 جنيه للشراء و50.67 جنيه للبيع.

بنك القاهرة:

سجل سعر الدولار 50.58 جنيه للشراء و50.68 جنيه للبيع.