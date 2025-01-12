دوري أبطال أفريقيا.. بعثة الأهلي تعود للقاهرة بعد الفوز على إستاد أبيدجان

الأحد 12/يناير/2025 - 09:03 ص

عادت بعثة الأهلي إلى القاهرة، صباح اليوم الأحد، قادمة من كوت ديفوار، بعد الفوز على استاد أبيدجان بثلاثية مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب “فيليكس هوفويت بوانيي” بساحل العاج، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحقق الأهلي الفوز على استاد أبيدجان بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.



الأهلي يبدأ استعدادته للدوري

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غدا الأثنين استعداداته لمواجهة الجونة يوم الأربعاء المقبل في الجولة الثامنة من الدوري الممتاز بعد عودة بعثة الفريق من كوت ديفوار.

ويلتقي الأهلي مع الجونة في السابعة مساء على استاد القاهرة الدولي بحثا عن تحقيق الفوز ومواصلة الانتصارات في حملة الدفاع عن لقب الدوري.

تصدر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ترتيب المجموعة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على مضيفه إستاد ابيدجان الإيفواري بثلاثية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت، على ملعب “فيليكس هوفويت بوانيي”، في الجولة الخامسة من دوري أبطال افريقيا.

أحرز ثلاثية الأهلي إمام عاشور “هاتريك” في الدقائق 53 و73، و94 بعدما تقدم الفريق الإيفواري بهدف سان جين كوري في الدقيقة 26 من بداية اللقاء.

ترتيب مجموعة الأهلي فى دورى أبطال أفريقيا

الأهلى (مصر) – 10 نقاط.

أورلاندو (جنوب إفريقيا) – 8 نقاط.

شباب بلوزداد (الجزائر) – 6 نقاط.

استاد أبيدجان (كوت ديفوار) – نقطة واحدة.