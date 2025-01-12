كواليس ساعات الرعب في بعثة بيراميدز.. إصابات وإغماءات وعودة اضطرارية إلى أنجولا

عاشت بعثة نادي بيراميدز ساعات من الرعب، بعدما تعرضت طائرة الفريق لمطبات جوية عنيفة، وهبط الضغط الجوي في الكابينة وتعرض بعض أفراد البعثة للإغماء.

واضطرت بعثة الفريق إلى العودة مرة أخرى إلى مطار لواندا في العاصمة الأنجولية، بعد مغادرة الطائرة الخاصة بساعتين في رحلة العودة إلى القاهرة، بعد لقاء ساجرادا في دوري أبطال أفريقيا.

وبعد قرابة ساعتين من رحلة العودة بيراميدز إلى القاهرة التي كان مقررا لها أن تستغرق أكثر من 10 ساعات، تعرضت الطائرة لمطبات جوية عنيفة، واضطرت الطائرة للعودة مرة أخرى إلى لواندا في أنجولا، بسبب التقلبات الجوية والصغط القوي والمطبات الهوائية، وذلك للاطمئنان على الطائرة وعلاج بعض أفراد البعثة المصابين.

وسمحت السلطات الأنجولية للبعثة بدخول البلاد مرة أخرى بدون تأشيرة جديدة حيث تبيت البعثة لواندا في العاصمة الأنجولية، بعد عودتها الاضطرارية، إلى أنجولا عقب سفر الطائرة الخاصة لنحو ساعتين، قبل أن

وحقق بيراميدز فوزا غاليا على مضيفه ساجرادا في أنجولا بهدف دون مقابل سجله مروان حمدي، ليضمن بيراميدز التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه.

عودة بعثة بيراميدز إلى مطار لوندا

واضطرت الطائرة للعودة مرة أخرى إلى لواندا في أنجولا، بسبب التقلبات الجوية والصغط القوي والمطبات الهوائية ونجت البعثة من الموت، وذلك للاطمئنان على الطائرة وعلاج أفراد البعثة المصابين.

وفشلت جميع محاولات سفر البعثة من أنجولا في ظل حاجة الطائرة للفحوصات ولحين استقرار الأمور الجوية والسماح معه للبعثة بمغادرة أنجولا، لتضطر البعثة للعودة مجددا إلى فندق الإقامة في لواندا، لحين تحديد موعد آخر لرحلة العودة إلى القاهرة.

بيراميدز يتأهل إلى ربع النهائي

تأهل فريق بيراميدز إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على مضيفه ساجرادا الأنجولي بهدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت، في الجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا.

سجل هدف بيراميدز الوحيد اللاعب المغربي وليد الكرتي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

بهذه النتيجة تصدر بيراميدز جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط وضمن التأهل رسميا لربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه، بينما تجمد رصيد ساجرادا عند 5 نقاط في المركز الثالث.

وكان الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، أعلن التشكيل الذي يخوض به مواجهة ساجرادا الأنجولي على ملعب 11 نوفمبر في العاصمة لوندا بالجولة الخامسة من المجموعة الرابعة لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

وخاض بيراميدز مواجهة ساجرادا بالقوة الضاربة من أجل تحقيق الفوز وحسم التأهل رسميًا لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.