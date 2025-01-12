اليوم.. النطق بالحكم على متهم في قضية "فتنة الشيعة"

تنظر دائرة مستأنف إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، في جلسة النطق بالحكم على أحد المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فتنة الشيعة».

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمادة الصاوي وعضوية المستشارين محمد عمار، ورأفت زكي والدكتور علي عمارة.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة أحد زعماء المذهب الشيعي في مصر، و3 آخرين من أبنائه وأتباعه عمدًا، بأن توجه الجناة إلى مكان تواجدهم وحاصروهم، حاملين أسلحة بيضاء وعصى وزجاجات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج منه، ثم انهالوا عليهم ضربًا وطعنًا.