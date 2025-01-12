اليوم.. الحكم على متهم بقضية "أحداث أبو النمرس"

تصدر محكمة جنايات مستأنف إرهاب المنعقدة ببدر، اليوم الأحد، حكمها على المتهم فى القضية رقم 3117، والمعروفة إعلامياً بـ “أحداث أبو النمرس”.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوى، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور على عمارة وسكرتارية ومحمد السعيد.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة ، وثلاثة آخرين من أبنائه وأتباعه عمدًا، بأن توجه الجناة إلى مكان تواجدهم وحاصروهم، حاملين أسلحة بيضاء وعصى وزجاجات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج منه، ثم انهالوا عليهم ضربًا وطعنًا.